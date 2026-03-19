Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Neuss (ots)

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer aus Neuss war am Donnerstag (19.03.), gegen 05:30 Uhr, auf der Hammer Landstraße unterwegs und befuhr einen dortigen Supermarktparkplatz, um von dort seine Fahrt auf der Memeler Straße in Richtung Danziger Straße fortzusetzen. Nach ersten Erkenntnissen kam es an der Ausfahrt vom Parkplatz zu einem Zusammenstoß mit einem kreuzenden Pkw, welcher vorfahrtsberechtig gewesen sei.

Beide Unfallbeteiligten setzen die Fahrt fort ohne Kontaktdaten auszutauschen.

Kurze Zeit später bemerkte der Neusser, dass er sich bei dem Zusammenstoß verletzt habe. Er wurde daraufhin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem erinnert die Polizei daran, dass alle Unfallteilnehmer verpflichtet sind entsprechendes zur Klärung des Sachverhalts beizutragen. Gerade bei Personenschaden soll auf jeden Fall die Polizei hinzugezogen werden. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - auch Fahrerflucht genannt - kann eine Geldstrafe oder sogar den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben. (-14012)

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