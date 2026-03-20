Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß dreier Fahrzeuge

Neuss (ots)

Am Donnerstag (19.03.) kam es, gegen 14:57 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Bergheimer Straße Höhe der Eppinghovener Mühle. Ein 58-jähriger Aachener beabsichtigte mit seinem Pkw von der Eppinghovener Straße links auf die Bergheimer Straße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei das Fahrzeug einer 60-jährigen Neusser, welche auf der Bergheimer Straße aus Fahrtrichtung Speck unterwegs war. Es kam zu einer Kollision. Das Fahrzeug des Aacheners habe sich dabei gedreht und geriet auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Pkw eines 68-jährigen Neussers, welcher die Bergheimer Straße aus Fahrtrichtung Reuschenberg befuhr.

Während der Unfallaufnahme war die Bergheimer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Aachener, der Neusser sowie die 79-jährige Beifahrerin des Neussers wurden leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012)

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