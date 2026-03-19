Polizei Bonn

POL-BN: Versammlungen in der Bonner Rheinaue und Innenstadt am Samstag, 21.03.2026

Bonn (ots)

Dem Polizeipräsidium Bonn als zuständige Versammlungsbehörde wurden für den kommenden Samstag (21.03.2026) zwei große Versammlungen in Bonn angezeigt.

Ab dem Vormittag findet dabei in der Rheinaue eine Versammlung zum Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Anzeigende rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 11:00 Uhr auf der Blumenwiese und endet dort gegen 20:00 Uhr. Ab 12:00 Uhr beginnt außerdem auf dem Münsterplatz eine Versammlung zum Thema "Feuerwerk in der Rheinaue zu Rhein in Flammen/Bundesweites Böllerverbot". Hierzu erwarten die Veranstalter zwischen 500 und 2.000 Teilnehmende, die bis 16:00 Uhr auf folgendem Aufzugsweg durch die Stadt gehen:

Münsterplatz, Vivatsgasse, Sternstraße, Budapester Straße, Berliner Platz, Am Alten Friedhof, Rabinstraße, Thomas-Mann-Straße, Münsterstraße, In der Sürst, Münsterplatz. Im Umfeld der Aufzugstrecke in der Bonner Innenstadt sowie insbesondere rund um den Versammlungsort in der Bonner Rheinaue muss während des Aufzugs bzw. der An- und Abreise der Teilnehmenden mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen, Verkehrsstörungen und einer hohen Frequentierung der vorhandenen Parkplätze und -häuser gerechnet werden.

Zur Versammlung zum Thema "Die Lage in Syrien" ist dabei nach Angaben des Versammlungsanzeigenden mit einer Anreise der Teilnehmenden mit bis zu 4.000 Pkw, 50 Reisebussen und 2.500 Teilnehmenden über den ÖPNV zu rechnen. Der Parkplatz Rheinaue wird als Aufstellfläche für Einsatz- und Rettungskräfte gesperrt, der Parkplatz an der Petra-Kelly-Allee ist als Parkfläche für Reisebusse ebenfalls gesperrt. Bei hohem Zulauf kann es im Umfeld der Rheinaue bedarfsweise auch zu temporären Straßensperrungen kommen.

Da die Versammlung in einem Landschaftsschutzgebiet stattfindet, wurden entsprechende Auflagen verfügt, die dem Umwelt- und Tierschutz Rechnung tragen.

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