Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Taxifahrer mit Pistole bedroht - Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.03.2026), gegen 04:45 Uhr, hat ein bislang unbekannter Mann in Bonn-Tannenbusch versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Kurz zuvor hatte der 63-jährige Fahrer den Tatverdächtigen am Taxistand des Tannenbusch-Centers als Fahrgast aufgenommen. Der Mann wollte zur Kreuzung Kronstädter Straße/Agnetendorfer Straße gefahren werden.

Als der Geschädigte die Fahrt am Zielort abkassieren wollte, soll der Fahrgast ihm eine Pistole auf die Schulter gedrückt und die Herausgabe des Portemonnaies gefordert haben. Nachdem der 63-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schaute der Tatverdächtige noch in das Innenfach der Fahrertür und lief anschließend ohne Tatbeute Richtung der Straße Sonnenhof davon. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch Streifenwagenbesatzungen der Bonner City-Wache führte nicht zur Feststellung des flüchtigen Mannes.

Der Fahrgast kann von dem Taxifahrer wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,75-1,80 m groß, ca. 25 Jahre alt, Vollbart, bekleidet mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke und schwarzer Hose.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit am Tannenbusch-Center oder auf Höhe der Kreuzung Kronstädter Straße/Agnetendorfer Straße aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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