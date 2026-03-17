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POL-BN: Restkarten vorhanden - Krimilesung im Polizeipräsidium Bonn am 15. April 2026 mit der Schauspielerin und Autorin Isabella Archan

Bonn (ots)

Restkarten vorhanden - Krimilesung im Polizeipräsidium Bonn am 15. April 2026 mit der Schauspielerin und Autorin Isabella Archan

Wir, der Kultur- und Krimiverein der Bonner Polizei freuen uns, Isabella Archan im legendären Roten Saal des Polizeipräsidiums Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn, begrüßen zu dürfen. Die Autorin liest aus ihrem neuen Buch "Die geheime Grotte von Garda" Einige Restkarten sind noch beim Kulturverein.bonn@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0228 / 15-1036 erhältlich. Die Lesung beginnt am Mittwoch, 15.04.2026, 19 Uhr, der Einlass ist ab 18 Uhr. Für Speisen und Getränke konnten wir das Restaurant OPERA gewinnen. Die Lesestunde wird musikalisch begleitet vom Landespolizeiorchester NRW, unter der Leitung von Scott Lawton. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend Ihr KuK-Team

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