Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtige nach Körperverletzungsdelikt in Linienbus identifiziert

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hatte auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen gefahndet. Sie soll am 12.09.2025 in einem Linienbus eine 44-jährige Frau verletzt haben (siehe Pressemeldung vom 13.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6234796).

Die Tatverdächtige konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Veröffentlichung ihrer Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken ist damit hinfällig.

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