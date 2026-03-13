Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei registriert vermehrte Aktivitäten von dreisten Telefonbetrügern - Schockanrufe scheitern

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei registriert seit einigen Tagen im gesamten Zuständigkeitsbereich wieder eine Häufung von Anzeigen im Zusammenhang mit Telefonbetrügern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es dabei in keinem Fall zu einer vollendeten Tat - die Betrüger scheiterten an guten Reaktionen der Geschädigten.

"Die unterschiedlichen Formen des Telefonbetrugs beschäftigen uns in wechselnder Intensität weiterhin regelmäßig", erklärt ein Fachermittler des zuständigen Kriminalkommissariats. "Leider kommt es in einzelnen Fällen immer noch zu teils großen Vermögensschäden. Gleichwohl lässt sich feststellen, dass immer mehr Betrugsversuche scheitern und es nicht zu einem Schadenseintritt kommt - die Menschen sind über diese Masche inzwischen deutlich besser informiert."

Am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) gegen 16:50 Uhr kontaktierte ein falscher Polizeibeamter telefonisch eine 88-Jährige in Bad Honnef-Aegidienberg und machte Angaben über den vermeintlichen Unfalltod ihrer Tochter. Die Seniorin ging hierauf nicht ein und verständigte die Polizei.

Ebenso wegen eines vermeintlichen Unfallgeschehens eines Familienmitglieds wurde am Donnerstagnachmittag eine 94-jährige Frau aus Bonn-Auerberg telefonisch von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert. Auch hier handelte die Geschädigte richtig und beendete das Telefonat.

Als falscher Kriminalbeamter gab sich ein Anrufer gegen 13:20 Uhr im Telefonat mit einer 87-Jährigen aus Bonn-Rüngsdorf aus und stellte Fragen nach Wertgegenständen und dem finanziellen Vermögen der Frau. Hierzu wurde der Seniorin die von anderen Schockanrufen bekannte Geschichte von angeblich festgenommenen Einbrechern erzählt, bei denen ein Zettel mit der Adresse der Geschädigten gefunden worden sei. Weil die 87-jährige Angerufene misstrauisch wurde, kam es zu keinem Schadenseintritt.

Das zuständige KK 24 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu den aktuellen Fällen.

Wie kann man sich vor den Telefonbetrügern schützen? Ausführliche Informationen und Tipps zum wirksamen Schutz vor den Betrügern gibt die Bonner Polizei auch auf der Webseite https://bonn.polizei.nrw/seniorenpraevention-0

Wie laufen solche Anrufe ab? Schauspieler Marek Erhardt und Deutschlands älteste Synchronsprecherin Luise Lunow haben im Zusammenwirken mit der Polizei Hamburg einen authentischen Schockanruf eingesprochen. Wie diese Anrufe funktionieren, warum immer wieder ältere Menschen um die Ersparnisse ihres gesamten Lebens gebracht werden und welche Informationen hierzu die Polizei Hamburg für Sie hat, hören Sie hier: https://www.polizei.hamburg/geschockt-abgezockt Die Polizei empfiehlt: Hören Sie sich die Aufnahme aufmerksam an. Reden Sie mit Ihrer Verwandtschaft und im Bekanntenkreis über Schockanrufe und Telefonbetrug. Bereiten Sie sich gedanklich darauf vor, dass auch Sie einen solchen Anruf erhalten könnten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell