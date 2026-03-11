Polizei Bonn

POL-BN: Raub in Duisdorf - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Raub, der sich bereits in der Nacht zu vergangenem Mittwoch (04.03.2026) in Duisdorf ereignet hat. Gegen 02:00 Uhr öffnete der 78-jährige Bewohner eines Hauses auf der Rochusstraße auf Klingeln seine Haustür und wurde daraufhin von drei bislang unbekannten Männern unter Vorhalt von zwei Schusswaffen in seinen Hausflur gedrängt. Hier wurde er nach derzeitigem Ermittlungsstand unter anderem zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Anschließend flüchteten die Täter mit einem dunklen Fahrzeug, das von dem Geschädigten als Minibus beschrieben wurde.

Die drei Räuber werden von dem 78-Jährigen wie folgt beschrieben: 25 - 30 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, kräftige Statur, kosovo-albanischer Akzent, kurze schwarze Haare

Täter 1: pinke Lederjacke, kein Bart, dunkle Hose Täter 2: hellblaue Jacke, schwarzer kurzer Bart, dunkle Hose Täter 3: schwarze Jacke, schwarzer kurzer Bart, dunkle Hose

Die zuständigen Ermittler des KK 13 bitten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Zeugen, die im Tatzeitraum ein Fahrzeug in Duisdorf gesehen haben, das auf die Beschreibung passen könnte, werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

