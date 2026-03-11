Polizei Bonn

POL-BN: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 - Anzahl der Verkehrsunfälle leicht gestiegen - Mehr Verunglückte und weniger Schwerverletzte

Bonn (ots)

Polizeipräsident Frank Hoever und der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeioberrat René Distelrath, haben heute die Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei vorgestellt.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Verkehrsunfälle in Bonn und den acht zum Polizeipräsidium Bonn gehörenden Kommunen des Rhein Sieg Kreises im Vergleich zum Jahr 2024 leicht gestiegen (+2,5 %). Der überwiegende Teil davon waren Unfälle mit Sachschäden (87,5 %). Bei 12,5 % der Verkehrsunfälle sind Menschen zu Schaden gekommen.

Im Jahr 2025 verloren leider dreizehn Menschen auf unseren Straßen das Leben (2024:10).

Gestiegen ist die Zahl der verunglückten Verkehrsteilnehmer insgesamt (+5,8 %). In 2025 gesunken ist hingegen die Zahl der Schwerverletzten (-5,5 %).

Betrachtet man die einzelnen Verkehrsbeteiligungen weist die Statistik Anstiege bei den Verunglückten auf Fahrrädern und Pedelecs (+1,7 %), bei den Verunglückten auf motorisierten Zweirädern (+11,2 %) und bei den Verunglückten auf einem E-Scooter (+37,2 %) aus. Leicht gesunken ist die Zahl der verunglückten Fußgänger (-0,9 %).

"Die Statistik weist sowohl positive, als auch negative Entwicklungen aus. Die Unfallzahlen sind allein durch polizeiliche Maßnahmen aber nur sehr bedingt beeinflussbar. Wichtig ist mir deshalb nochmals deutlich zu machen, dass gegenseitige Rücksichtnahme und ständige Vorsicht oberstes Gebot für die Teilnahme am Straßenverkehr sein sollte. Wer aufmerksam fährt, sich an die Verkehrsregeln hält und auf andere Verkehrsteilnehmer achtet, leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit", sagte Polizeipräsident Frank Hoever bei der Vorstellung der Statistik im Bonner Polizeipräsidium.

Weitere Informationen zur Verkehrsunfallentwicklung im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei finden Sie im Anhang als Download oder auf unserer Homepage unter https://bonn.polizei.nrw/statistiken-der-polizei-bonn.

