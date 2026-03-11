Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Kradfahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle und verletzt Polizisten

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg beabsichtigte in der Nacht zu Mittwoch (11.03.2026) gegen 01:00 Uhr einen Kradfahrer auf der Annaberger Straße zu kontrollieren, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem der Fahrer des Kraftrads an einer Rotlicht zeigenden Ampel zum Stehenbleiben aufgefordert worden war, trat ein 25-jähriger Polizeibeamter neben das Motorrad, um den Mann zu kontrollieren. Daraufhin beschleunigte dieser unvermittelt und fuhr gegen den Pkw eines vor ihm wartenden unbeteiligten Fahrzeugführers. Bei dem Versuch, die Flucht des Kradfahrers zu verhindern, wurde der Polizeibeamte zunächst wenige Meter mitgezogen, ehe er auf den Asphalt stürzte.

Trotz unmittelbarer Nacheile entfernte sich der flüchtige Kradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Blickfeld der Beamten. Das Leichtkraftkrad konnte kurze Zeit später an der Straße Im Bachele abgelegt aufgefunden werden. Umfangreich eingeleitete Fahndungsmaßen nach dem Fahrzeugführer verliefen bislang negativ. Der 25-jährige Polizeibeamte wurde bei dem Sturzgeschehen verletzt und begab sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen zur Identität des Kradfahrers hat das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wem ist das Krad des Herstellers Yamaha mit Bonner Städtekennung in der Nacht zu Mittwoch in Bad Godesberg aufgefallen? Auch Zeugen der Verkehrskontrolle werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell