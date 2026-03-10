Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Königswinter-Heisterbacherrott - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Am Freitag, den 13. März 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Königswinter-Heisterbacherrott ein. Das Polizei-Mobil steht in Heisterbacherrott, an der Dollendorfer Straße / Ecke Oelbergstraße auf dem dortigen Parkplatz, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Senioren und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gemeinsam mit den Bezirksdienstbeamten gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

