POL-BN: Windeck: Seit 1973 kein Lebenszeichen von 13-Jähriger - Cold-Case-Ermittler bitten im Vermisstenfall Isolde Becker um Hinweise

Ein Vermisstenfall aus dem Jahr 1973 beschäftigt aktuell die Cold-Case-Ermittlungsgruppe der Bonner Polizei: Am 20.05.1973 wurde ein 13-jähriges Mädchen auf der Maikirmes in Windeck-Dattenfeld zuletzt gesehen. Sie ist seither vermisst - die Ermittler können ein Tötungsdelikt nicht ausschließen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war die in Windeck lebende Isolde Becker am Sonntag, den 20.05.1973 auf der Maikirmes in Windeck-Dattenfeld unterwegs. Hier wurde sie zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr zuletzt gesehen - auf dem Festplatzgelände soll sie sich überwiegend im Bereich des dort aufgebauten Autoscooters aufgehalten haben.

Isolde Becker kehrte am 20.05.1973 nicht nach Hause zurück. Am 21.05.1973 wurde sie von Angehörigen auf einer Polizeiwache des Rhein-Sieg-Kreises vermisst gemeldet. Seither fehlt von ihr jede Spur - bis heute ist von der Vermissten kein weiteres Lebenszeichen bekannt.

Die Cold-Case-Einheit der Bonner Polizei hat daher aktuell die Ermittlungen zu dem Fall noch einmal aufgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Fahnder davon aus, dass Isolde Becker nicht mehr lebt und möglicherweise einem Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Nachdem erste Ermittlungen im früheren Umfeld der damals 13-Jährigen keine weiteren Anhaltspunkte für die Konkretisierung der Geschehnisse am 20.05.1973 ergeben hatten, wenden sich die Fahnder nunmehr mit folgenden Fragestellungen an die Öffentlichkeit:

Wer kann sich an Isolde Becker, insbesondere mit Blick auf das Jahr 1973 erinnern? Wer war damals mit der 13-Jährigen befreundet oder ging mit ihr zur Schule?

Wer hat Erinnerungen oder Fotoaufnahmen zu den Tagen der Maikirmes vom 19. bis 21. Mai 1973? Hierbei wären Fotoaufnahmen rund um den aufgebauten Autoscooter von besonderem Interesse.

Wer aus dem Schaustellergewerbe hat noch Erinnerungen oder Unterlagen zu der genannten Maikirmes oder zu der später stattfindenden Sommerkirmes 1973 in Windeck-Dattenfeld?

Die Bonner Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 11 in Verbindung zu setzen. Fotos von Isolde Becker sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/197089 abrufbar.

