Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet um Hinweise nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt dieses Mädchen?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen, die am 12.09.2025 in einem Linienbus eine 44-jährige Frau verletzt haben soll.

Am Tattag forderte die Geschädigte in der Buslinie 608 eine randalierende Mädchengruppe auf, sich angemessen zu verhalten. Daraufhin trat ihr die bislang unbekannte Tatverdächtige aus der Gruppe unvermittelt ins Gesicht und an den Hals. Dabei wurde die 44-Jährige leicht verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu Identifizierung der Jugendlichen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto, das die Täterin zeigt.

Das Foto ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/197625

Wer Angaben zur Identität des Mädchens machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

