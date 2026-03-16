Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Gielsdorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl von Goldmünzen

Alfter (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alfter-Gielsdorf am Freitag (13.03.2026) hat das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Im Tatzeitraum von 17:45 Uhr bis 21:30 Uhr verschafften sich unbekannte Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Einfamilienhaus auf der Alfterer Straße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Goldmünzen und entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen rund um den Tatort werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

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