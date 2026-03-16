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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 50-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Samstag (14.03.2026) für einen 50-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Er soll gegen 13:30 Uhr versucht haben, Parfüm im Wert von rund 530,- Euro aus einem Kaufhaus an der Remigiusstraße in der Bonner Innenstadt zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt. Hinzugerufene Beamte der Wache GABI nahmen den Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest. Der 50-Jährige, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, wurde zunächst in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen gegen ihn aufnahm.

Am Sonntag (15.03.2026) wurde der Tatverdächtige dann auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Eildienstrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für ihn anordnete. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
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