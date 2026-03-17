Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Königswinter-Ittenbach: Positiver Drogenvortest bei 21-jährigem Autofahrer

Königswinter-Ittenbach (ots)

Am späten Montagabend (16.03.2026), gegen 23:50 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ramersdorf in Königswinter-Ittenbach ein Verkehrsteilnehmer auf, an dessen Pkw sich Teile des Unterbodens gelöst hatten. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges und des Fahrzeugführers auf der Königswinterer Straße ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem 21-Jährigen an. Nach der von einem Arzt durchgeführten Blutentnahme untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

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