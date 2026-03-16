Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Geschäftseinbruch in der Fußgängerzone - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Streifenwagenbesatzungen der Bonner City-Wache gelang in der Nacht auf Montag (16.03.2026) die vorläufige Festnahme zweier mutmaßlicher Geschäftseinbrecher. Gegen 03:00 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen, die sich an der Eingangstür eines Juweliergeschäfts auf der Vivatsgasse zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Durch die Beamten konnten die beiden Männer in unmittelbarer Nähe des Tatorts gestellt und vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden Tatverdächtigen ließ bei der Flucht eine Brechstange fallen, mit der zuvor versucht wurde, die Tür des Juweliers aufzuhebeln.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch weitere Tatzusammenhänge in Bezug auf die beiden 23 und 24 Jahre alten Männer. Am heutigen Montagnachmittag werden die beiden Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt.

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