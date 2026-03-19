Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt: Trauermarsch in der Wenzelgasse - Teilnehmer gedenken des Imam Ali

Bonn (ots)

Am kommenden Sonntag (22.03.2026) findet in der Bonner Innenstadt in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr - wie in den Vorjahren - eine Trauerdemonstration zum Anlass des Todestages des Imam Ali statt.

Nach Angaben des Veranstalters werden rund 300 Teilnehmer in der Wenzelgasse mit unbekleideten Oberkörpern Trauerlieder singen, eine Sargnachbildung tragen und sich mit den flachen Händen auf die Brust schlagen.

Da der Aufzugsweg im Bereich der Fußgängerzone liegt, erwartet die Bonner Polizei für den Straßenverkehr keinerlei Einschränkungen.

Der Zugang zu Wohn- oder Geschäftsräumen ist für Anlieger möglich, dennoch können kurzzeitige Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei wird die Versammlung begleiten.

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