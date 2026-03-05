Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Mittwochmorgen (04.03.2026) ist ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto leicht verletzt worden.

Gegen 10:45 Uhr war ein 60-Jähriger zu Fuß in der Heuslingstraße in Niederheuslingen unterwegs. In einem engen Kurvenbereich fuhr ein beiges Auto an ihm vorbei und streifte ihn dabei. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Er begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Nach der leichten Kollision fuhr der Pkw weiter. Es ist möglich, dass die Fahrerin/der Fahrer den Unfall gar nicht bemerkt hat.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0. Zudem wird die Fahrerin/der Fahrer des beigefarbenen Pkw gebeten, sich ebenfalls unter der vorgenannten Nummer zu melden.

