Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Mittwochmorgen (04.03.2026) ist ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto leicht verletzt worden.

Gegen 10:45 Uhr war ein 60-Jähriger zu Fuß in der Heuslingstraße in Niederheuslingen unterwegs. In einem engen Kurvenbereich fuhr ein beiges Auto an ihm vorbei und streifte ihn dabei. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Er begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Nach der leichten Kollision fuhr der Pkw weiter. Es ist möglich, dass die Fahrerin/der Fahrer den Unfall gar nicht bemerkt hat.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0. Zudem wird die Fahrerin/der Fahrer des beigefarbenen Pkw gebeten, sich ebenfalls unter der vorgenannten Nummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren