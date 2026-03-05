Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Schützenvereinsheim - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.03.2026) sind unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Schützenvereins in Ferndorf eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere das Vereinsheims. Dort beschädigten sie Türen und durchsuchten sämtliche Schränke. Der Tatzeitraum wird auf 19:00 Uhr bis 9:00 Uhr eingegrenzt.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden eine Bohrmaschine, ein Laptop und diverse Schlüssel entwendet.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell