Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden durch angebranntes Essen #polsiwi

Kreuztal-Fellinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.03.2026) ist es zu einem Brandgeschehen in einem Mehrparteienhaus in Fellinghausen gekommen.

Gegen 15:00 Uhr informierte die Kreisleitstelle die Leitstelle der Polizei über einen Brand in der Bogenstraße in Kreuztal. Ersten Erkenntnissen nach brannte Essen auf dem Herd an. Die 65-jährige Wohnungsinhaberin und eine zur Hilfe eilende 57-jährige Nachbarin wurden durch Rauchgase verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Außerdem entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 30.000 Euro.

Wie es zu dem Brandgeschehen genau gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlung, die die Kriminalpolizei übernommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell