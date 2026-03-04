Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gasthof - #polsiwi

Freudenberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.03.2026) ist in einen Gasthof im Achenbachweg in Oberholzklau eingebrochen worden.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in das Innere des Gasthofes. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 1,70m - 1,80m - Graue Jacke - Schwarze Handschuhe - Schwarze Mütze - Schwarze Hose - Schwarze Schuhe - Schwarzer Rucksack

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Bargeld und drei Kameras entwendet. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 350 Euro.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell