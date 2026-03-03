Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mülleimer am Schulhof in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am vergangenen Wochenende (28.02.2026 - 01.03.2026) ist es zu einem Mülleimerbrand auf dem Schulhof einer Schule an der Straße "Achenbacher Furt" gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mülleimer bei dem Brand beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell