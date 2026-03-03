Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 40-jähriger Mann nach sexueller Belästigung eines Mädchens vorläufig festgenommen -#polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am gestrigen Montagabend (02. März) ist es in Wilnsdorf zu einem Polizeieinsatz gekommen. Hintergrund waren Angaben zu sexuellen Belästigungen durch einen 40-jährigen Mann. Bei den potentiellen Geschädigten handelte es sich um ein 14-jähriges und zwei 13-jährige Mädchen.

Gegen 17:40 Uhr ging bei der Polizei in Siegen ein Notruf eines Vaters von einem der Mädchen ein. Demzufolge war es kurz zuvor zu einem Übergriff durch einen Mann gegenüber mehreren Mädchen im Bereich einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Wilnsdorf gekommen.

Bereits wenige Minuten später hat eine Polizeistreife den Verdächtigen in Höhe einer Tankstelle stellen können. Der 40-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ. Im Rahmen einer Atemalkoholkontrolle griff er plötzlich einen der Polizeibeamten kurzfristig an. Der Widerstand konnte jedoch schnell unterbunden und die Maßnahme fortgesetzt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann am gestrigen Abend die drei Mädchen angesprochen. Er versuchte diese festzuhalten, einer 13-jährigen gab er zudem einen Schlag mit der flachen Hand auf das Gesäß. Die 14-Jährige gab außerdem an, bereits vor einigen Wochen von dem 40-Jährigen belästigt und am Hals geküsst worden zu sein. Dieser Vorgang gelangte jedoch bis gestern nicht zur Anzeige. Letztlich gelang es den Mädchen am gestrigen Abend, sich von dem Mann zu entfernen.

Der Tatverdächtige ist bereits vor einigen Jahren mit ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten. Die Einsatzkräfte nahmen den 40-jährigen gestern vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei hat umgehend die weiteren Ermittlungen aufgenommen, die derzeit auch noch andauern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft liegen keine ausreichenden Haftgründe vor, so dass der 40-Jährige nach derzeitigem Stand noch im Verlauf des heutigen Vormittages zu entlassen ist.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden. Auch für den Fall weiterer Übergriffe bittet die Polizei darum, sich unbedingt zu melden.

Die Polizei nimmt die möglichen Ängste besorgter Bürgerinnen und Bürger ernst. Grundsätzlich bittet sie darum, auch losgelöst von dem konkreten Sachverhalt, verdächtige Beobachtungen zeitnah der Polizei zu melden. Die Streifen im Bereich Wilnsdorf achten natürlich derzeit besonders auf verdächtige Wahrnehmungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell