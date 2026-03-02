PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 23-Jähriger nach Kontrolle festgenommen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntag (01.03.2026) hat die Polizei einen 23-Jährigen in der Siegener Innenstadt festgenommen.

Gegen 17:30 Uhr war eine zivile Fußstreife im Rahmen des Projektes "Sichere Innenstadt" in Siegen unterwegs. Als sie an einem 23-Jährigen vorbeigingen, bot dieser den zivilen Polizisten Cannabis an. Diese verneinten und gingen zunächst weiter, dabei forderten sie Unterstützung an. Als wenige Minuten später eine hinzugezogene Streife am Einsatzort eintraf, ergriff der 23-Jährige unmittelbar die Flucht. Die eingesetzte Streife konnte den Tatverdächtigen kurz danach in einem nahegelegenen Schnellrestaurant stellen.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten verkaufsfertig abgepacktes Cannabis sowie eine Feinwaage. Bei der anschließenden Identitätsüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen zwei offene Haftbefehle vorliegen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zwecks Vollstreckung der Haftbefehle dem Gewahrsam der Wache in Siegen zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

