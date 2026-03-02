PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter erbeuten Kupferkabel und Werkzeuge - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Von Freitag auf Samstag (28.02.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma in der "Essener Straße" eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Innere der Firma. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tatbeute über das Grundstück einer angrenzenden Firma in der Duisburger Straße abtransportiert.

Es wurden Kupferkabel und Elektrowerkzeuge im Wert von rund 30.000 Euro entwendet.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

