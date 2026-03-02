PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Freitagmittag (27.02.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der "Weidenauer Straße" gekommen.

Eine 31-Jährige war gegen 14 Uhr mit einem weißen Seat in Richtung Siegen unterwegs. Dabei übersah sie vermutlich einen weißen Renault, der vor einer roten Ampel stand. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fahrerin des Renault und ihre Beifahrerin wurden beim Aufprall leicht verletzt. Sie wurden anschließend in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Was unfallursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat übernommen hat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

