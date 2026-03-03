PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Motorrad in Niederschelden - #polsiwi

Siegen-Niederschelden (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (27.02.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem blauen Smart und einem Motorrad auf der Siegtalstraße in Niederschelden gekommen.

Eine 58-jährige Smart-Fahrerin war gegen 15:20 Uhr auf der Siegtalstraße in Fahrtrichtung Bühlstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 210 wollte sie nach links abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte sie dabei einen Motorradfahrer, der links neben ihr vorbeifuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 35-Jährige Motorradfahrer schwer verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen bittet die Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

