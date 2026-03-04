Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 48-Jähriger wirft Gegenstände auf die Fahrbahn und landet im Gewahrsam #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Dienstag (03.03.2026) ist es auf der Weidenauer Straße zu einem Gefährdungsdelikt im Straßenverkehr gekommen, bei dem ein VW Pick-Up beschädigt wurde.

Gegen 18:45 Uhr war ein 38-Jähriger Amarok-Fahrer auf der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid unterwegs. Auf Höhe der Kirche "St. Joseph" war zeitgleich ein 48-jähriger Fußgänger, der Gegenstände auf die Fahrbahn warf. Einer dieser Gegenstände traf das Auto des 38-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der 48-Jährige zeigte sich auf Ansprache uneinsichtig und aggressiv gegenüber den hinzugerufenen Beamten. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

