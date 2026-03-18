Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Hilberath: 57-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Rheinbach (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag (18.03.2026) auf der L 492 bei Rheinbach-Hilberath.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-jähriger Kleintransporterfahrer zur Unfallzeit gegen 16:40 Uhr die L 492 aus Hilberath kommend in Richtung Todenfeld und beabsichtigte, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 57-Jährigen, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und den Kleintransporter in diesem Moment überholen wollte. Der 57-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen verstarb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

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