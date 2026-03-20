Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Neuss-Rosellen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (19.03.) kam es gegen 18:53 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Neuss Rosellen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 19-jähriger Neusser mit seinem Pkw die K 30 und beabsichtige rechts in die Villestraße abzubiegen. An der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 21-jährigen Neussers, welcher sich auf der Villestraße in Fahrtrichtung der Kreuzung befand.

Nach ersten Erkenntnissen überfuhr der 19-Jährige eine rote Ampel und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Fahrzeug kam auf dem nahegelegenen Feld zum Stehen. Durch den Zusammenstoß prallte der Pkw des 21-Jährigen gegen einen Ampelmast.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Der 21-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 19-Jährige sowie seine 20-Jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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