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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsgeschehen im Landkreis Gifhorn

Gifhorn (ots)

Am Freitagmorgen, 20.03.2026, gegen 07:55 Uhr, führten Polizeibeamte in Gifhorn im Lehmweg eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich einer Schule durch. Dabei wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Gifhorn mit seinem Pkw VW Passat festgestellt, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Urinvortest verlief positiv auf THC, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Am Freitagabend, 20.03.2026, gegen 21:25 Uhr, kam es in Adenbüttel, Straße "In den Ackern", zu einem Einsatz der Polizei infolge einer Trunkenheitsfahrt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor einen Pkw aufgrund auffälliger Fahrweise gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten bei dem 65-jährigen Fahrzeugführer aus Hillerse eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille fest. Im Rahmen der Identitätsfeststellung zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Beide Einsatzkräfte, ein 25-jähriger Beamter sowie eine 25-jährige Beamtin, wurden hierbei leicht verletzt. Zudem beleidigte der Beschuldigte den meldenden Zeugen massiv. Zur Unterstützung eilten weitere Streifenwagen aus Gifhorn und Meinersen hinzu. Gegen den Mann wurden Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Samstag, 21.03.2026, fand in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der Bromer Straße (B 188) in Höhe des Morada Hotels in Gifhorn statt. Hierbei wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt: Ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Wolfsburg führte einen Pkw Mercedes unter dem Einfluss von Heroin und Kokain, zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein weiterer 41-jähriger Fahrzeugführer aus Gifhorn führte einen Pkw Skoda unter erheblichem Einfluss von Arzneimitteln. Aufgrund der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde von absoluter Fahruntüchtigkeit ausgegangen. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 01:15 Uhr, wurde in Gifhorn am Calberlaher Damm ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Gifhorn mit seinem Pkw VW Golf kontrolliert. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,67 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls am Sonntag, 22.03.2026, gegen 03:00 Uhr, wurde in Vordorf, Dorfstraße, ein 20-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Atemalkoholmessung ergab 2,13 Promille. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
i.A. Niemeyer, PHK
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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