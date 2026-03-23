Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Einbrüche im Landkreis

LK Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach drei Wohnungseinbrüchen, die am vergangenen Wochenende angezeigt wurden.

Im Zeitraum von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Höben" in Schwülper ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Das Haus wurde anschließend nach Wertsachen durchsucht. Im Verlauf des Sonntags, zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr, brachen ebenfalls Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lindenstraße in Knesebeck ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Der dritte Einbruch ereignete sich im Gifhorner Ortsteil Winkel. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster eines Wohnhauses an der Straße "Am Tappenberg" ein und durchsuchten auch in diesem Fall die Räume. Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr am Sonntagabend.

Zu den genannten Taten werden Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den jeweiligen Tatzeiträumen oder im Nahbereich der Tatorte nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

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