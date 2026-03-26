PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hohe Alkoholwerte

LK Gifhorn (ots)

Werte von jeweils über zwei Promille ergaben Messungen der Atemalkoholkonzentration bei einem Unfall am gestrigen Abend und einer Verkehrskontrolle am heutigen Vormittag.

Die Polizei Gifhorn wurde gestern Abend gegen 18:45 Uhr zu einem Unfall auf der Hamburger Straße in Gifhorn gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es auf Höhe der Querungshilfe an der Hausnummer 142 zum Zusammenstoß zwischen einem Volkswagen Caddy, dessen 49-jähriger Fahrer in Richtung Norden fuhr, und einem 48-Jährigen, der mit seinem E-Scooter die Fahrbahn querte.

Durch den Zusammenprall erlitt der 48-Jährige stark blutende Gesichtsverletzungen. Er wurde per Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Volkswagen wurde leicht beschädigt und war weiterhin fahrbereit.

Am heutigen Vormittag gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei Weyhausen über den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 248 bei Barwedel informiert. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte die unsichere Fahrweise eines Skoda bemerkt und die Polizei verständigt. Bei Tappenbeck konnten die Beamten das Fahrzeug stoppen.

Im Fahrzeug saßen die 42-jährige Fahrerin sowie ihre beiden minderjährigen Kinder. Eine Atemalkoholkontrolle bei der Frau ergab einen Wert von 2,49 Promille. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Kinder wurden in die Obhut des Vaters übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 10:53

    POL-GF: Unfälle an Kreisverkehren

    Gifhorn (ots) - Am gestrigen Morgen und am Nachmittag kam es in Gifhorn zu zwei Verkehrsunfällen an Kreisverkehren. In einem Fall entfernte sich die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort. Gegen 07:45 Uhr wurde die Polizei zum Kreisverkehr Braunschweiger Straße / Nordhoffstraße / Hugo-Junkers-Straße in Gifhorn gerufen. Zuvor hatte ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad die südliche Einmündung überquert. Als er sich auf der Mittelinsel befand, fuhr ein Auto von Süden ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 13:30

    POL-GF: Drei Einbrüche im Landkreis

    LK Gifhorn (ots) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach drei Wohnungseinbrüchen, die am vergangenen Wochenende angezeigt wurden. Im Zeitraum von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Höben" in Schwülper ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Das Haus wurde anschließend nach Wertsachen ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 16:34

    POL-GF: 3,2 Promille: Betrunkener Fahrer schläft am Steuer ein

    Gifhorn/Platendorf (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagnachmittag (22.03.) gegen 15:35 Uhr durch seinen Notruf möglicherweise Schlimmeres verhindert. Ihm war ein Opel aufgefallen, der in Neudorf-Platendorf in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Er übermittelte der Leitstelle Kennzeichen und eine Beschreibung des Fahrers. Nur kurze Zeit später entdeckte eine Streife der Polizei Gifhorn das Fahrzeug in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren