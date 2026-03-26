Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hohe Alkoholwerte

LK Gifhorn (ots)

Werte von jeweils über zwei Promille ergaben Messungen der Atemalkoholkonzentration bei einem Unfall am gestrigen Abend und einer Verkehrskontrolle am heutigen Vormittag.

Die Polizei Gifhorn wurde gestern Abend gegen 18:45 Uhr zu einem Unfall auf der Hamburger Straße in Gifhorn gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es auf Höhe der Querungshilfe an der Hausnummer 142 zum Zusammenstoß zwischen einem Volkswagen Caddy, dessen 49-jähriger Fahrer in Richtung Norden fuhr, und einem 48-Jährigen, der mit seinem E-Scooter die Fahrbahn querte.

Durch den Zusammenprall erlitt der 48-Jährige stark blutende Gesichtsverletzungen. Er wurde per Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Volkswagen wurde leicht beschädigt und war weiterhin fahrbereit.

Am heutigen Vormittag gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei Weyhausen über den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 248 bei Barwedel informiert. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte die unsichere Fahrweise eines Skoda bemerkt und die Polizei verständigt. Bei Tappenbeck konnten die Beamten das Fahrzeug stoppen.

Im Fahrzeug saßen die 42-jährige Fahrerin sowie ihre beiden minderjährigen Kinder. Eine Atemalkoholkontrolle bei der Frau ergab einen Wert von 2,49 Promille. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Kinder wurden in die Obhut des Vaters übergeben.

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