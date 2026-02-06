Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Drogengeschäfte aufgeflogen

Duisburg (ots)

Dank vorangegangener Ermittlungen deckte die Polizei am Donnerstagnachmittag (5. Februar, gegen 15:15 Uhr) illegale Drogengeschäfte im Stadtteil auf. Aus der Wohnung eines 30-Jährigen an der Karlstraße soll mit Cannabis gehandelt worden sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die Wohnung mit richterlicher Anordnung durchsucht und diverse Drogen (Cannabis, Amphetamine) sowie unversteuerte Vapes sichergestellt. Der 30-Jährige und ein 29 Jahre alter Komplize, der mutmaßlich in die Geschäfte verwickelt ist, müssen sich jetzt mit Anzeigen wegen diverser Verstöße auseinandersetzen, darunter insbesondere der Verdacht des Handeltreibens mit Cannabis.

