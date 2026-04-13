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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen, L 75 - Fahrzeug nach Unfall zurückgelassen, Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Kehl, Marlen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagmorgen in der Kehler Straße(L 75) sind die Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach einem bislang unbekannten Renault-Fahrer mit französischer Zulassung. Der Unfall ereignete sich mutmaßlich zwischen drei und fünf Uhr in den frühen Sonntagmorgenstunden, als der Fahrer auf der Kehler Straße von Sundheim kommend in Richtung Marlen unterwegs war. Laut Spurenlage kam der Fahrer offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer dortigen Fahrbahnverschwenkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr mit der rechten Seite den Randstein und das angrenzende Bankett. Anschließend fuhr der Renault-Lenker wieder nach links auf die Fahrbahn, querte diese vollständig und überfuhr den am linken Fahrbahnrand befindlichen Randstein, den Gehweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Danach kam das Auto auf dem angrenzenden Feld ins Schleudern und kollidierte mit einem Schaltschrank. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen, durchbrach einen Gartenzaun und kam schließlich in einem abschüssigen Gartengrundstück zum Stillstand. Im Anschluss entfernte sich der Renault-Fahrer offenbar unerlaubt von der Unfallstelle und ließ das Fahrzeug vor Ort zurück. Der Unfall wurde gegen 5:10 Uhr festgestellt, als ein Polizeibeamter mit seinem Privatfahrzeug auf dem Weg zum Dienst war und über ein auf der Fahrbahn liegendes Fahrzeugteil fuhr, wodurch sein linker Vorderreifen beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Der verunfallte Renault dürfte einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben; es waren sämtliche Airbags ausgelöst. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Unfallverursacher sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0781 21-4200 gebeten.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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