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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Missbräuchliche Auslösung einer Brandmeldeanlage, Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Zu einer missbräuchlichen Auslösung eines Brandalarms kam es am Sonntagmittag in einer Tiefgarage in der Konrad-Adenauer-Straße. Um etwa 16:10 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle informiert, dass die Brandmeldeanlage der Tiefgarage aktiv sei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gaggenau jedoch keine Rauch- oder Brandentwicklung fest. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass vier bislang unbekannte männliche Täter jugendlichen Alters den Brandalarmknopf mutwillig einschlugen und damit die Brandmeldeanlage auslösten. Anschließend entfernten sie sich über einen Notausgang von der Örtlichkeit. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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