Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Täterfestnahme nach exhibitionistischen Handlungen

Offenburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr gelang es den Beamten des Polizeireviers Offenburg im Bereich der Haltestelle des Kreisschulzentrums einen mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festzunehmen. Eine 18-Jährige befand sich nach eigener Aussage in einem stehenden Zug, als sie den zunächst Unbekannten an einem Bahngleis stehend feststellte. Hierbei konnte sie erkennen, wie dieser an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert und sie gezielt angeblickt haben soll. Bereits wenige Minuten nach der Tat konnte der 44-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Beamten der Kriminalpolizei übernahmen die weiteren Ermittlungen.

/av

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