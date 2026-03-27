PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Warnung vor falschen Spendensammlern

POL-PIKUS: Warnung vor falschen Spendensammlern
  • Bild-Infos
  • Download

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, wurden nachmittags auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mehrere Personen durch mutmaßliche Betrüger angesprochen.

Die Täter gaben sich als Spendensammler für einen angeblichen "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" aus und forderten Passanten zur Unterstützung auf. Hierzu legten sie Unterschriftenlisten vor, auf denen bereits vermeintliche Spender eingetragen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen existiert ein solcher Verband jedoch nicht, sodass von einer gezielten Betrugsmasche auszugehen ist.

Ein Foto der verwendeten Unterschriftenliste ist dieser Pressemeldung beigefügt. Nach polizeilichen Erkenntnissen wurde der gleiche Vordruck bereits bei vergangenen Taten verwendet.

Um sich vor derartigen Betrugsversuchen zu schützen, empfiehlt die Polizei:

   - Seien Sie besonders vorsichtig bei spontanen Spendenaufrufen im 
     öffentlichen Raum.
   - Hinterfragen Sie die Seriosität der Organisation und verlangen 
     Sie entsprechende Nachweise.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu schnellen 
     Entscheidungen verleiten.
   - Unterschreiben Sie keine Listen ohne klare und überprüfbare 
     Hintergründe.
   - Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei oder informieren Sie 
     Verantwortliche vor Ort.

Zeugen gesucht:

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder selbst angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei bittet zudem darum, insbesondere ältere Menschen im persönlichen Umfeld über diese Betrugsmasche aufzuklären.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 16:58

    POL-PIKUS: Autofahrer kommt von Straße ab - 64-Jähriger verstorben

    Ulmet (Kreis Kusel) (ots) - Aus aktuell ungeklärter Ursache ist am Dienstagvormittag (24. März) ein Pkw zwischen Ulmet und Mayweilerhof von der Straße abgekommen. Zeugen berichteten, dass der Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dann in den Grünstreifen fuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Ersthelfern ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:54

    POL-PIKUS: Sonderkontrollen im Stadtgebiet

    Waldmohr (Kreis Kusel) (ots) - Da es in der jüngsten Vergangenheit vermehrt zu Sachbeschädigungen kam (wir berichteten: https://s.rlp.de/LWCvXTP und https://s.rlp.de/1ALTwv1), führten Polizeibeamte am Freitagabend verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet durch. In der Rathausstraße stoppten die Ordnungshüter gegen 19 Uhr zwei jugendliche Fußgänger. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten bei einem ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:43

    POL-PIKUS: Wer hat den SUV gestreift? - Zeugen gesucht

    Waldmohr (Kreis Kusel) (ots) - Am späten Freitagabend kam es in der Saarpfalzstraße zu einer Unfallflucht. Laut der Mitteilung des 73-jährigen Halters eines Kia Sportage, stand sein Wagen gegen 21 Uhr am Straßenrand vor einem Restaurant. Noch während der Mann draußen vor der Tür der Gaststätte stand, hörte er plötzlich einen lauten Knall. Ein Transporter war offenbar gegen den SUV gekracht und entfernte sich im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren