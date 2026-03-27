Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Warnung vor falschen Spendensammlern

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Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, wurden nachmittags auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mehrere Personen durch mutmaßliche Betrüger angesprochen.

Die Täter gaben sich als Spendensammler für einen angeblichen "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" aus und forderten Passanten zur Unterstützung auf. Hierzu legten sie Unterschriftenlisten vor, auf denen bereits vermeintliche Spender eingetragen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen existiert ein solcher Verband jedoch nicht, sodass von einer gezielten Betrugsmasche auszugehen ist.

Ein Foto der verwendeten Unterschriftenliste ist dieser Pressemeldung beigefügt. Nach polizeilichen Erkenntnissen wurde der gleiche Vordruck bereits bei vergangenen Taten verwendet.

Um sich vor derartigen Betrugsversuchen zu schützen, empfiehlt die Polizei:

- Seien Sie besonders vorsichtig bei spontanen Spendenaufrufen im öffentlichen Raum. - Hinterfragen Sie die Seriosität der Organisation und verlangen Sie entsprechende Nachweise. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu schnellen Entscheidungen verleiten. - Unterschreiben Sie keine Listen ohne klare und überprüfbare Hintergründe. - Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei oder informieren Sie Verantwortliche vor Ort.

Zeugen gesucht:

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder selbst angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei bittet zudem darum, insbesondere ältere Menschen im persönlichen Umfeld über diese Betrugsmasche aufzuklären.

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