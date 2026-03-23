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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Sonderkontrollen im Stadtgebiet

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Da es in der jüngsten Vergangenheit vermehrt zu Sachbeschädigungen kam (wir berichteten: https://s.rlp.de/LWCvXTP und https://s.rlp.de/1ALTwv1), führten Polizeibeamte am Freitagabend verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet durch.

In der Rathausstraße stoppten die Ordnungshüter gegen 19 Uhr zwei jugendliche Fußgänger. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten bei einem 13-Jährigen ein Messer. Nach einem eindringlichen Gespräch durch die Beamten, wurde die Mutter des Jungen informiert und das Messer sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

Wenig später trafen die Schutzleute auf dem Hof einer Grundschule auf eine weitere Gruppe Jugendlicher. Im Nahbereich der Personen konnte ein Einhandmesser aufgefunden werden. Wem es gehört, ist derzeit unklar. Die eingesetzten Kräfte stellten die Klinge sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zuletzt ging den Schutzleuten ein Autofahrer ins Netz, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Beamten stoppten gegen 23:30 Uhr in der Straße "Bahnhof" einen VW Golf. Bei dem anschließenden Atemalkoholtest, wies der 42-jährige Fahrer einen grenzwertigen Alkoholpegel auf. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch durch die Polizisten ließ der Mann seinen Wagen stehen und setzte seine Heimreise zu Fuß fort. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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