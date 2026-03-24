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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Autofahrer kommt von Straße ab - 64-Jähriger verstorben

Ulmet (Kreis Kusel) (ots)

Aus aktuell ungeklärter Ursache ist am Dienstagvormittag (24. März) ein Pkw zwischen Ulmet und Mayweilerhof von der Straße abgekommen. Zeugen berichteten, dass der Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dann in den Grünstreifen fuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Ersthelfern gelang es, den Pkw wieder auf die Räder zu stellen und sich so den Zugang zum Fahrer zu ermöglichen. Für den 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Kusel kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er starb an der Unfallstelle. Aktuell schließt die Polizei nicht aus, dass gesundheitliche Gründe ursächlich für den Unfall beziehungsweise Tod des 64-Jährigen gewesen sein könnten. Die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 22 gesperrt. |pikus /erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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