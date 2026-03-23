PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Wer hat den SUV gestreift? - Zeugen gesucht

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am späten Freitagabend kam es in der Saarpfalzstraße zu einer Unfallflucht. Laut der Mitteilung des 73-jährigen Halters eines Kia Sportage, stand sein Wagen gegen 21 Uhr am Straßenrand vor einem Restaurant. Noch während der Mann draußen vor der Tür der Gaststätte stand, hörte er plötzlich einen lauten Knall. Ein Transporter war offenbar gegen den SUV gekracht und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Fahrzeug des Verursachers, um einen weißen Mercedes Sprinter handelt, welcher an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer sowie dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14799 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 10:40

    POL-PIKUS: Ohne Führerschein auf Motorroller unterwegs

    Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots) - Eine "Fahrstunde" wurde am späten Sonntagnachmittag einer 16-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau zum Verhängnis. Eine Polizeistreife beobachtete die junge Frau dabei, wie sie auf dem Parkplatz einer Schule in der St.Wendeler Straße, auf einem Roller, ihre Runden drehte. Bei der anschließenden Kontrolle gab die 16-Jährige an, dass sie gar keinen ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 15:47

    POL-PIKUS: Taschendieb bestiehlt Seniorin

    Waldmohr (Kreis Kusel) (ots) - Am Donnerstagmittag meldete sich eine Frau bei der Polizei, weil sie bestohlen worden war. Laut ihren Angaben, war die 78-Jährige zwischen 11 und 12 Uhr in einem Supermarkt in der Georg-Fleischer-Straße einkaufen. Als die Rentnerin an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da war. Diesen hatte sie während des Einkaufs in ihrem Einkaufskorb. In dem ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 09:34

    POL-PIKUS: Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

    Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots) - Am Dienstagabend ging einer Polizeistreife ein Autofahrer ins Netz, der berauscht hinterm Steuer saß. Gegen 20:30 Uhr stoppten die Beamten in der Miesauer Straße einen Porsche Panamera. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Atemalkoholtest belegte lediglich einen Wert von fast 0,3 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren