Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Wer hat den SUV gestreift? - Zeugen gesucht

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am späten Freitagabend kam es in der Saarpfalzstraße zu einer Unfallflucht. Laut der Mitteilung des 73-jährigen Halters eines Kia Sportage, stand sein Wagen gegen 21 Uhr am Straßenrand vor einem Restaurant. Noch während der Mann draußen vor der Tür der Gaststätte stand, hörte er plötzlich einen lauten Knall. Ein Transporter war offenbar gegen den SUV gekracht und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Fahrzeug des Verursachers, um einen weißen Mercedes Sprinter handelt, welcher an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer sowie dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14799 zu melden. |kfa

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