Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Betrüger geben sich als "Polizisten" aus + Tor beschädigt und geflüchtet

Breidenbach: Betrüger geben sich als "Polizisten" aus

Betrüger riefen am Montagnachmittag (16. Februar) bei einem älteren Ehepaar aus Breidenbach an und täuschten vor, von der Polizei zu sein. Der angebliche Polizeibeamte gab vor, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zwei Einbrecher der Verbrecherbande seien durch die Polizei geschnappt worden. Ein Dritter sei noch auf der Flucht. Einer der Festgenommenen habe den Hinweis gegeben, dass auch bei dem Ehepaar eingebrochen werden solle. Um Wertsachen in Sicherheit zu bringen, würde ein "Polizist" vorbeikommen und diese abholen. Gegen 20 Uhr erschien ein Mann am Wohnhaus, der sich die Wertgegenstände des Ehepaares zeigen und schließlich aushändigen ließ. Danach fuhr er mit einem dunklen Kombi mit MTK-Kennzeichen davon. Der Täter erbeutete Gold- und Silbermünzen. Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Abholer wird als Mann mittleren Alters, etwa 190 cm groß, mit einer schmalen Statur, dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug eine eckige Hornbrille. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Die Ermittler der Kriminalpolizei Marburg suchen nach Zeugen und fragen: Wem sind in Breidenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den dunklen Kombi oder den beschriebenen Mann geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder anbieten diese vorübergehend in Verwahrung zu nehmen. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Marburg: Tor beschädigt und geflüchtet

Am Freitag (13. Februar) zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Ein- und Ausfahrt des St. Elisabeth Seniorenheims in der Lahnstraße. Dabei fuhr er gegen das automatisch schließende Tor. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Reparatur an dem beschädigten Tor wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

