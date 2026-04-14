Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - E-Scooter contra Fahrrad

Offenburg (ots)

Am Montag gegen 16:15 Uhr war ein E-Scooter-Fahrer auf der Hauptstraße unterwegs. Als der 14-Jährige die Einmündung Höhe Seestraße geschnitten hatte und nicht weit genug rechts fuhr, kam ihm eine Fahrradfahrerin frontal entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Frau ihr Fahrrad ab und kam dabei zu Fall. Die 64-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Ihre Blessuren wurden in einer Klinik versorgt. Ein Sachschaden entstand nicht.

/ph

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