PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Drei Personen leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Steinach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Montagabend auf der L 103 zwischen Steinach und Welschensteinach. Gegen 21:30 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Peugeot auf der L 103 in Richtung Welschensteinach, als sie mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und vor einer leichten Linkskurve mit einem entgegenkommenden Audi kollidierte. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der Peugeot um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beim Audi wurde durch den Aufprall das linke Vorderrad herausgerissen, und nach etwa 100 Metern Schlittern kam das Fahrzeug ebenfalls auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 69-jährige Fahrerin des Peugeot, der 24-jährige Lenker des Audi sowie die 50-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 09:49

    POL-OG: Offenburg - E-Scooter contra Fahrrad

    Offenburg (ots) - Am Montag gegen 16:15 Uhr war ein E-Scooter-Fahrer auf der Hauptstraße unterwegs. Als der 14-Jährige die Einmündung Höhe Seestraße geschnitten hatte und nicht weit genug rechts fuhr, kam ihm eine Fahrradfahrerin frontal entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Frau ihr Fahrrad ab und kam dabei zu Fall. Die 64-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Ihre Blessuren wurden in ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 09:36

    POL-OG: Gaggenau - Mann löst Polizeieinsatz aus

    Gaggenau (ots) - Der Umstand, dass ein mutmaßlicher Ladendieb am frühen Montagabend in einem Einkaufzentrum in der Th.-Bergmann-Straße vermeintliche Schusswaffen mit sich führte, brachte ihm nicht nur eine riskante Situation mit Einsatzkräften des Polizeireviers Gaggenau ein, sondern auch eine Strafanzeige. Besorgte Zeugen wählten kurz vor 19 Uhr den Notruf und teilten mit, sich von einem Mann mit einer Schusswaffe ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 16:25

    POL-OG: Ottersweier, A5 - Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

    Ottersweier (ots) - Nachdem ein 36-jähriger Autofahrer gegen Mitternacht auf der Autobahn gegen die Absperrwand einer Baustelle fuhr, entfernte er sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte er vorläufig festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge und nach Angaben von Zeugen dürfte der Genuss alkoholischer Getränke Grund für den Unfall und die anschließende Flucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren