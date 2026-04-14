Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Drei Personen leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Steinach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Montagabend auf der L 103 zwischen Steinach und Welschensteinach. Gegen 21:30 Uhr fuhr eine 69-Jährige mit ihrem Peugeot auf der L 103 in Richtung Welschensteinach, als sie mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und vor einer leichten Linkskurve mit einem entgegenkommenden Audi kollidierte. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der Peugeot um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beim Audi wurde durch den Aufprall das linke Vorderrad herausgerissen, und nach etwa 100 Metern Schlittern kam das Fahrzeug ebenfalls auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 69-jährige Fahrerin des Peugeot, der 24-jährige Lenker des Audi sowie die 50-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell