Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Motorradfahrerin schwer verletzt, Kontrolle über Fahrzeug verloren

Tecklenburg (ots)

Am Dienstag (14.04.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 25-jährige Wettringerin gegen 14.00 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Tecklenburg. Im Kurvenbereich mit den Einmündungen zu den Straßen Haus Hülshoff und Auf dem Saatkamp verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 2.000 Euro.

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