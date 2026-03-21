Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss gestoppt

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße einen 51-jährigen Pkw-Fahrer. Da die Beamten Atemalkoholgeruch feststellten, wurde ein Vortest durchgeführt, der einen Wert von 0,96 Promille ergab. Ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 0,45 mg/l, was einer Blutalkoholkonzentration von etwa 0,9 Promille entspricht. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und der Pkw verschlossen abgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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