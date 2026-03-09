Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Kofferdieb in Schnellzug unterwegs

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Diese Zugreise vergisst eine Frau vermutlich nicht so schnell, leider aus traurigem Anlass.

Die 27-Jährige wollte am Sonntagabend auf der Verbindung zwischen München und Berlin reisen. In Erfurt saß sie im Hauptbahnhof aufgelöst auf einer Treppe. Im Gespräch teilte die Deutschen den Bundespolizisten mit, dass ihr im Zug ihr Reisekoffer entwendet worden sei.

Eine Absuche im Nahfeld, sowie die Kontaktaufnahme mit einer Dienststelle am vorherigen Halt in Nürnberg und mit der Deutschen Bahn verliefen ohne Erfolg.

Es kommt immer wieder vor, dass Diebe gezielt den Trubel an Bahnhöfen und in vollen Zügen ausnutzen, um sich an fremdem Eigentum zu bereichern. Auch in diesem Fall wird wegen Diebstahls ermittelt.

