Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Täter nach körperlichem Übergriff auf Zugbegleiterin gestellt

Grimmenthal, Grimmenthal Bahnhof (ots)

Mit dem schnellen Eintreffen von Uniformierten am Bahnhof Grimmenthal hat ein Mann am Sonntagnachmittag sicherlich nicht gerechnet. Doch durch den gemeinsamen Einsatz von Landes- und Bundespolizei konnte ein 38-Jähriger unmittelbar nach einer Gewalttat dingfest gemacht werden.

Durch die Notfallleitstelle der Bahn wurde bekannt, dass ein Mann eine Zugbegleiterin gestoßen haben soll, nachdem diese ihm wegen seiner deutlich wahrnehmbaren Alkoholisierung den Zutritt in die Regionalbahn verweigern wollte. Die Frau kam ohne Verletzung davon.

Beamten fanden den Mann im Bahnhof. Er war auf Grund seines berauschten Zustandes gestürzt und hatte sich eine Verletzung zugezogen. Gegenüber den Streifen reagierte der Deutsche höchst aggressiv. Er wurde unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde in einer Hosentasche ein zugriffsbereites Einhandmesser sowie Drogenbesteck aufgefunden.

Gegen den Mann wird wegen einer versuchten Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

