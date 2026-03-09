PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Täter nach körperlichem Übergriff auf Zugbegleiterin gestellt

Grimmenthal, Grimmenthal Bahnhof (ots)

Mit dem schnellen Eintreffen von Uniformierten am Bahnhof Grimmenthal hat ein Mann am Sonntagnachmittag sicherlich nicht gerechnet. Doch durch den gemeinsamen Einsatz von Landes- und Bundespolizei konnte ein 38-Jähriger unmittelbar nach einer Gewalttat dingfest gemacht werden.

Durch die Notfallleitstelle der Bahn wurde bekannt, dass ein Mann eine Zugbegleiterin gestoßen haben soll, nachdem diese ihm wegen seiner deutlich wahrnehmbaren Alkoholisierung den Zutritt in die Regionalbahn verweigern wollte. Die Frau kam ohne Verletzung davon.

Beamten fanden den Mann im Bahnhof. Er war auf Grund seines berauschten Zustandes gestürzt und hatte sich eine Verletzung zugezogen. Gegenüber den Streifen reagierte der Deutsche höchst aggressiv. Er wurde unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde in einer Hosentasche ein zugriffsbereites Einhandmesser sowie Drogenbesteck aufgefunden.

Gegen den Mann wird wegen einer versuchten Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:10

    BPOLI EF: Diebe müssen nun in den sauren Apfel beißen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Heute Morgen, noch bevor das rege Treiben im Erfurter Hauptbahnhof wieder losging, bekamen es zwei Diebe mit der Bundespolizei zu tun. Die Männer verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Auslage eines Obstanbieters und bedienten sich an den vitaminreichen Produkten. Nicht gut Kirschen essen war mit den Bundespolizisten, die sie mit ihrer Tat konfrontiert haben. Bei der Durchsuchung der ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:19

    BPOLI EF: Frau wird mit 17 Aufenthaltsermittlungen gesucht

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde am späten Mittwochnachmittag über eine Reisende informiert, die in einem ICE, aus Leipzig kommend, am Erfurter Hauptbahnhof von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Die Frau hatte keinen Fahrschein bei sich und zeigte sich gegenüber dem Zugpersonal alles andere als kooperativ. Die Beamten überprüften die 46-Jährige ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:28

    BPOLI EF: Bundespolizisten leisten Erste Hilfe im Bahnhof Saalfeld

    Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots) - Erste Hilfe mussten Bundespolizisten am Dienstagabend im Bahnhof in Saalfeld leisten. Ein Mann ist gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Eine Streife fand ihn am Boden liegend. Die Beamten informierten den Rettungsdienst und versorgten den augenscheinlich angetrunkenen 57-Jährigen. Das medizinische Personal hat bei ihm einen Atemalkoholwert von etwas mehr als 2.2 Promille ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren