Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mülltonnenbrand, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (16.04.) auf Freitag (17.04.) sind an der Arnoldstraße zwei Mülltonnen abgebrannt, die auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus standen. Gegen 01.30 Uhr meldete sich am Freitagmorgen ein Zeuge, der die brennenden Tonnen bemerkte. Eine Biomülltonne brannte durch das Feuer vollständig ab. Eine danebenstehende Papiermülltonne wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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